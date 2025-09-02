Σεισμός 6R στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις πληγείσες περιοχές - Real.gr

Τους 812 έχουν φτάσει οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (31/8) στο ανατολικό Αφγανιστάν. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 2.800. Δεδομένου ότι οι διασώστες αντιμετωπίζουν δυσκολία να προσεγγίσουν τις απομακρυσμένες περιοχές λόγω του ανώμαλου ορεινού εδάφους, και των δυσμενών καιρικών συνθηκών ο τραγικός απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο επίκεντρο του σεισμού είναι αδιάβατοι, ενώ οι περιοχές είναι επίσης αποκομμένες από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Oι περισσότεροι νεκροί καταγράφονται στην ανατολική επαρχία Κουνάρ όπου ισοπεδώθηκαν τρία χωριά και όπου καταγράφονται οι περισσότεροι νεκροί, τουλάχιστον 610.

Κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν οι πληγείσες περιοχές, με τα κατασκευασμένα από πλίνθους σπίτια τα οποία είναι διάσπαρτα στις πλαγιές, ήρθαν αντιμέτωπες και με τις έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες που ενισχύουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Στρατιωτικές ομάδες διάσωσης με 40 πτήσεις έχουν διασώσει 420 τραυματίες.

Πρόκειται για τον τρίτο πιο φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία το 2021,

με την παρούσα καταστροφή από τα 6 Ρίχτερ να επιβαρύνει περαιτέρω τους πόρους της κυβέρνησής τους.

Τα Ηνωμένα Έθνη συνδράμουν με βοήθεια. Η Ινδία παρέδωσε 1.000 οικογενειακές σκηνές στην Καμπούλ και μεταφέρει 15 τόνους τροφίμων στην Κουνάρ. Περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια από την Ινδία αναμένεται από την Τρίτη.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:47 μ.μ. της Δευτέρας, ενώ το επίκεντρό του εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα της Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Το εστιακό του βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα,

Ο Νατζίμπ Αχμάντ Αμίρ, διευθυντής του σεισμολογικού κέντρου του Πακιστάν, ανέφερε ότι ένα δίκτυο σταθμών παρακολούθησης σεισμικών κινήσεων κατέγραψε τουλάχιστον εννέα μετασεισμούς. Προσέθεσε ότι οι μετασεισμοί ενδέχεται να συνεχιστούν έως και δύο ημέρες.

«Υπάρχει πολύς φόβος και ένταση… Τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν. Δεν είχαμε ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μας», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ στο AFP. «Ήταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι πολλοί από τους κατοίκους των χωριών που επλήγησαν από τον σεισμό ήταν μεταξύ των περισσότερων από τεσσάρων εκατομμυρίων Αφγανών που επέστρεψαν στη χώρα από το Ιράν και το Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

«Ήθελαν να χτίσουν τα σπίτια τους εδώ», δήλωσε.

Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη και ιατρικές ομάδες από το Κουνάρ, το Νανγκαράρ και την πρωτεύουσα Καμπούλ έφτασαν στην περιοχή, δήλωσε ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Ο Ζαμάν είπε ότι πολλές περιοχές δεν μπόρεσαν να αναφέρουν τον αριθμό των θυμάτων και ότι «ο αριθμός αναμένεται να αλλάξει». Ο Μουτζαχίντ, είπε ότι ελικόπτερα έφτασαν σε ορισμένες περιοχές, αλλά η μετακίνηση μέσω οδικού δικτύου ήταν δύσκολη, ενώ και η διακομιδή των τραυματιών είναι επίσης δύσκολη καθώς δεν υπάρχουν νοσοκομεία στην περιοχή.

«Υπάρχουν κάποια χωριά όπου οι τραυματίες και οι νεκροί δεν έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, γι’ αυτό και ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ορισμένα από τα χωριά που επλήγησαν πιο σοβαρά στις απομακρυσμένες επαρχίες του Κουνάρ «παραμένουν απροσπέλαστα λόγω των αποκλεισμών των δρόμων», προειδοποίησε η υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ σε δήλωση προς το AFP.

Ένα μέλος του υπουργείου Γεωργίας στο Νουργκάλ είπε ότι οι άνθρωποι έσπευσαν να καθαρίσουν τους μπλοκαρισμένους δρόμους τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό, αλλά ότι οι περιοχές που επλήγησαν σοβαρά ήταν απομακρυσμένες και είχαν περιορισμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι μπλοκαρισμένοι δρόμοι αναγκάζουν τους εργαζόμενους στην παροχή βοήθειας να περπατούν τέσσερις ή πέντε ώρες για να φτάσουν στους επιζώντες.

Σεισμογενής χώρα

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από σεισμούς, ειδικά στην οροσειρά Χίντου Κους,κοντά στη συμβολή των τεκτονικών πλακών της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, έχουν σημειωθεί 12 σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο από 7 Ρίχτερ στη βορειοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

«Η κλίμακα της σεισμικής δραστηριότητας, η πιθανότητα πολλαπλών κινδύνων και η κατασκευή κτηρίων στην περιοχή μπορούν να συνδυαστούν και να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες ζωών σε τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε σε δήλωσή του.

Εξάλλου η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Τον Οκτώβριο του 2023, η δυτική επαρχία Χεράτ καταστράφηκε από σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 63.000 σπίτια.

Τον Ιούνιο του 2022, ένας σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ έπληξε την φτωχή ανατολική συνοριακή επαρχία Πακτίκα, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες άστεγους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AP, AFP, Al Jazeera, Sky News, Guardian