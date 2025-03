Σεισμός 7 Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα στο Ν. Ειρηνικό – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι - Real.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών έπληξε τα νησιά Τόνγκα την Κυριακή, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ.

Αρχικά το GFZ ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,6 Ρίχτερ.

Το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι ανακοίνωσε ότι μετά τον σεισμό υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 94 km SE of #Pangai (#Tonga) || 10 min ago (local time 01:18:47). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Wnbx9VMXMe

— EMSC (@LastQuake) March 30, 2025