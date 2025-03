Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ - BINTEO - Real.gr

Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε τη Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Νωρίτερα το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) είχε αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με το USGS.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Μπανγκόκ είπαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα άνθρωποι να βγουν πανικόβλητοι στους δρόμους.

Massive earthquake in Bangkok. I guess this swimming pool is broken#earthquake pic.twitter.com/cZoBBnD76s — Reto Frei 👨‍💻 (@retofrei5) March 28, 2025

“Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου”, δήλωσε η Νουανγκάι κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ταϊλάνδης.

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

WATCH: Strong earthquake hits Bangkok, sending pool water over edge of building pic.twitter.com/r8eUr1c2gX — BNO News (@BNONews) March 28, 2025