Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη ΝΑ Ασία: Τουλάχιστον 144 νεκροί στη Μιανμάρ και 8 στην Ταϊλάνδη - Real.gr

Κατάσταση χάους επικρατεί σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Ασία.

Τουλάχιστον 144 άνθρωποι στη Μιανμάρ έχουν σκοτώθηκαν και 732 τραυματίστηκαν από μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Μιανμάρ την Παρασκευή, ανέφερε το κρατικό MRTV στο Telegram. Την ίδια ώρα η Ταϊλάνδη μετρά τουλάχιστον 8 νεκρούς σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από διασώστες, τους οποίους επικαλείται το Reuters, 117 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτηρίου στην Μπανγκόκ.

Μιανμάρ και Μπανγκόκ κηρύχθηκαν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο δικτάτορας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ κάλεσε «κάθε χώρα» να παράσχει βοήθεια και δωρεές μετά τον μεγάλο σεισμό, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν και άλλοι θάνατοι και θύματα. Ο ίδιος δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι είχε ανοίξει δρόμους για διεθνή βοήθεια και είχε δεχθεί προσφορές βοήθειας από την Ινδία και το μπλοκ της Νοτιοανατολικής Ασίας ASEAN.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό», προειδοποιώντας για «μεγάλες απώλειες και εκτεταμένες ζημιές».

«Όταν έφτασα στο σημείο, άκουσα ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες, αλλά ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει καθοριστεί», ανέφερε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής Μπανγκ Σου, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Hundreds of homes and buildings have collapsed pic.twitter.com/qURALvR5PM

Με επίκεντρο στη Μιανμάρ αλλά με επιφανειακό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ο σεισμός έγινε αισθητός όχι μόνο στην Ταϊλάνδη που βρίσκεται σε απόσταση 1.400 χιλιομέτρων αλλά και στην Κίνα, όπου αναφέρθηκαν τραυματίες.

Οι κάτοικοι έτρεχαν στους δρόμους καθώς τα κτίρια έτρεμαν και τα νερά από πισίνες του τελευταίου ορόφου δημιουργούσαν επικίνδυνους καταρράκτες στην Μπανγκόνγκ.

PRAY FOR MYANMAR AND THAILAND 🙏

LOOK: A collapsed building at a construction site is seen in Bangkok, Thailand, on Friday, March 28, 2025, following a magnitude 7.7 earthquake in Myanmar.

A powerful tremor struck central Myanmar on March 28, buckling roads in the capital,… pic.twitter.com/z2jkRil0Jc

— Inquirer (@inquirerdotnet) March 28, 2025