Σεισμός στη ΝΑ Ασία: Βιβλική καταστροφή σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη - BINTEO - Real.gr

Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς μετά τον τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Μιανμάρ. Όσο περνούν οι ώρες σύμφωνα με τους ειδικούς ο αριθμός των νεκρών δεν θα αυξάνεται αλλά θα πολλαπλασιάζεται. Η καταστροφή σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη είναι βιβλική.

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και οι διασώστες ξεθάφουν με τα χέρια ανθρώπους απο τα συντρίμια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης γίνονται κάτω απο εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το καθεστώς της Μιανμάρ έχει κηρύξει έξι περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ διεθνείς αναλυτές εκτιμούν οτι ίσως χρειαστεί να περάσουν ολόκληρες εβδομάδες για να μάθουμε πόσοι είναι τελικά οι νεκροί.

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA — OSINTdefender (@sentdefender) March 28, 2025

Οι περισσότερες ζημιές καταγράφονται στην πόλη Μανταλάι της Μιανμάρ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού. Ακολούθησε ένας επίσης ισχυρός μετασεισμός και πολλοί μικρότεροι.

Ένας διασώστης στην Αμαραπούρα, μια αρχαία πόλη και σήμερα προάστιο της Μανταλάι, είπε ότι ανασύρθηκαν 30 νεκροί από πολυκατοικίες που κατέρρευσαν. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Η πόλη μας μοιάζει ισοπεδωμένη», είπε, εκτιμώντας ότι γκρεμίστηκε το ένα πέμπτο των κτιρίων.

«Λάβαμε κλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους που παγιδεύτηκαν, αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, δεν έχουμε αρκετά χέρια, ούτε μηχανήματα για να μετακινήσουμε τα χαλάσματα, όμως δεν θα σταματήσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

Σε βοήθεια καλεί η Μιανμάρ

Ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δικτάτορας της Μιανμάρ, προειδοποίησε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα και ζήτησε από όλες τις χώρες να προσφέρουν βοήθεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι μίλησε με «αξιωματούχους» στη Μιανμάρ και ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει κάποιου είδους βοήθεια στη χώρα αυτή.

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ένας αξιωματούχος είπε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 9 άνθρωποι. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια του ουρανοξύστη που κατέρρευσε.

Το Μανταλάι, η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Μιανμάρ με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατ. ανθρώπους, είναι η αρχαία βασιλική πρωτεύουσα της χώρας και το κέντρο της βουδιστικής λατρείας. Οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν σε δεκάδες μοναχούς που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του Μοναστηριού Πάγια Ταούνγκ, είπε ο διασώστης που μίλησε στο πρακτορείο Reuters από την Αμαραπούρα.

«Βιβλική καταστροφή»

Γέφυρες, δρόμοι και κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ανέφεραν κάτοικοι και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κρατική τηλεόραση MRTV έκανε λόγο για 144 νεκρούς και 732 τραυματίες στη Μιανμάρ.

Οι προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας περιπλέκονται από το γεγονός ότι η στρατιωτική χούντα έχει εμπλακεί σε μια σύγκρουση με τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες.

«Όλοι τρέξαμε έξω από το σπίτι όταν τα πάντα άρχισαν να τρέμουν», είπε ένας κάτοικος του Μανταλάι. «Είδα ένα πενταόροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη βρίσκονται στον δρόμο, κανείς δεν τολμά να μπει μέσα», πρόσθεσε.

Ένας διασώστης από τη φιλανθρωπική οργάνωση Μόε Σαϊντανάρ, είπε ότι έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 60 πτώματα από μοναστήρια και άλλα κτίρια στην Πινμάνα, κοντά στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλοί εγκλωβισμένοι.

Στην ίδια την πρωτεύουσα, ένα νοσοκομείο 1.000 κλινών έχει υποστεί ζημιές και δρόμοι άνοιξαν στη μέση.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κινητοποιούνται για να στηρίξουν τους πληγέντες.

Ο Ζιν Μαρ Αούνγκ, ο διπλωματικός εκπρόσωπος της αντιπολιτευόμενης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, είπε ότι οι μαχητές των αντικαθεστωτικών οργανώσεων, των αποκαλούμενων Λαϊκών Αμυντικών Δυνάμεων, θα προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Μια αμερικανική ανάλυση που βασίζεται στο βάθος και το μέγεθος του σεισμού, εκτιμά ότι θα υπάρξουν χιλιάδες νεκροί και σοβαρές οικονομικές απώλειες. Οι περιοχές Σαγκαΐνγκ και Μεϊκτίλα θα πληγούν περισσότερο.

Pray for Thailand 🇹🇭 & Myanmar 🇲🇲 🙏. 😭💔 UPDATE: At least 144 dead and more than 730 injured in Myanmar after the powerful M7.7 earthquake – Head of Myanmar’s military. 🚨 According to new estimates from US Geological Survey, more than 10,000 people could have been killed by… pic.twitter.com/Rs00uq6UnD — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) March 28, 2025

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κατέρρευσαν κτίρια σε πέντε πόλεις, καθώς επίσης μια σιδηροδρομική γέφυρα και μια οδογέφυρα στον Αυτοκινητόδρομο Γιανγκόν-Μανταλάι. Στα πλάνα φαίνεται η κατεστραμμένη Γέφυρα Άβα, πάνω από τον ποταμό Ιραουάντι, με τις αψίδες της να έχουν βυθιστεί στο νερό.

Ένας κάτοικος του Μανταλάι είπε ότι σε μια συνοικία, τη Σέιν Παν, ξέσπασε πυρκαγιά. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, ένα τζαμί στο Ταουνγκόο κατέρρευσε εν μέρει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. «Προσευχόμασταν όταν έγινε ο σεισμός. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου», είπαν οι μάρτυρες.

Στο Αούνγκ Μπαν, στην Πολιτεία Σαν, κατέρρευσε ένα ξενοδοχείο και η «Δημοκρατική Φωνή της Βιρμανίας» ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 παγιδεύτηκαν.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή για τη Μιανμάρ, δεδομένου του υψηλού αριθμού των ήδη εκτοπισμένων κατοίκων, τις μεγάλες ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια και την περικοπή της αμερικανικής βοήθειας από την κυβέρνηση Τραμπ. Λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η χούντα στα μέσα ενημέρωσης, η ακριβής εικόνα της καταστροφής μπορεί να μην γίνει σαφής για κάποιο διάστημα, είπε ο Τζο Φρίμαν, ειδικός της οργάνωσης σε θέματα που αφορούν τη Μιανμάρ.

UNICEF is deeply concerned about the devastating impact of today’s earthquake in Myanmar on children and families. Damage has also been reported in parts of Thailand. Our teams are in affected areas to assess impact and prepare humanitarian support. © UNICEF Myanmar pic.twitter.com/ybUMlbB59V — UNICEF (@UNICEF) March 28, 2025



Η Μιανμάρ έχει επίσης πληγεί από φυσικές καταστροφές και η διεθνώς απομονωμένη χούντα δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει επαρκώς. Η χώρα βρίσκεται πάνω στο σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών και η περιοχή αυτή είναι από τις πλέον σεισμογενείς στον κόσμο.

Πανικός στη Μπανγκόκ

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, πολλοί άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους – μεταξύ αυτών ήταν και πελάτες ξενοδοχείων με τις ρόμπες τους ή με μαγιό. Τα νερά έτρεχαν σαν καταρράκτης από την πισίνα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου.

Οκτώ από τα εννέα θύματα στην Ταϊλάνδη σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ο ουρανοξύστης, είπε ο αντικυβερνήτης Ταβίντα Καμολβέτζ. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 100.