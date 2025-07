Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Κύματα «χτύπησαν» Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσινγκτον – «Τα χειρότερα πέρασαν» για τη Χαβάη - Real.gr

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάκτα της ρωσικής Άπω Ανατολής προκάλεσε σήμερα κύματα τσουνάμι με ύψος έως 5 μέτρα και οδήγησε τις αρχές να εκδώσουν εντολές για απομάκρυνση των κατοίκων στη Χαβάη και άλλες περιοχές του Ειρηνικού.

Στη Χαβάη, κύματα με ύψος έως 1,7 μέτρο έφθασαν στα νησιά πριν το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό υποβαθμίσει το επίπεδο συναγερμού για την πολιτεία γύρω στις 11:50 ώρα Ελλάδας, λέγοντας ότι δεν αναμένεται μεγάλο τσουνάμι. Νωρίτερα οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών είχαν κληθεί να μετακινηθούν σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο ή τουλάχιστον στον τέταρτο όροφο των κτιρίων, ενώ η αμερικανική ακτοφυλακή είχε δώσει εντολή τα πλοία να βγουν από τα λιμάνια. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Χονολούλου, που είχαν ανασταλεί, αποκαταστάθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, ενώ το βασικό αεροδρόμιο στο Μάουι παρέμενε κλειστό.

Κύματα τσουνάμι με ύψος περίπου μισού μέτρου παρατηρήθηκαν στην Καλιφόρνια και μικρότερα έφθασαν στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.

Κύματα μέχρι στιγμής έχουν φθάσει στις ακτές της Χαβάης, της Αλάσκας, αλλά και της Καλιφόρνιας, γράφει το CNN, σε Όρεγκον, Καλιφόρνια και Ουάσιγκτον.

My kiddos are evacuating from their house in Waimenelo🙏 to higher ground #Tsunami #hawaii #floods #dreams 💚They said its a strange vibe because the locals are taking it serious. pic.twitter.com/HipeJcn7hr

