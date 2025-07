Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Στη Χαβάη και την Αλάσκα τα πρώτα κύματα τσουνάμι - Συναγερμός στον Ειρηνικό - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει σε όλο τον Ειρηνικό μετά τον ισχυρό σεισμό 8,8 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα.

Τσουνάμι ύψους 1,2 μέτρων που προκλήθηκε μετά το σεισμό των 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρωσίας έφτασε στη Χαβάη, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού, ενώ κύματα χτύπησαν και τις ακτές στην Αλάσκα.

Τα πρώτα κύματα έφτασαν στο νησί της Χαβάης μετά από περίπου 6 ώρες όταν σημειώθηκε ο σεισμός μαμούθ.

Live Tsunami waves in Hawaii https://t.co/bmqjwsVreu — NWS Weather Report (@report_nws) July 30, 2025

Στο μήνυμα του Κέντρου γίνεται αναφορά ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών, και προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος μπορεί να διαρκέσει για ώρες.

Ο μετρητής Haleiwa στη Χαβάη κατέγραψε ένα κύμα τσουνάμι ύψους 1,2 μέτρων σε σχέση με το κανονικό επίπεδο της θάλασσας σημειώνει το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC).

Το τμήμα έκτακτης ανάγκης ζήτησε την εκκένωση ορισμένων παράκτιων περιοχών. «Λάβετε μέτρα! Αναμένονται καταστροφικά κύματα τσουνάμι», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι κύματα ύψους 1 έως 3 μέτρων πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας είναι πιθανά σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Χαβάης, της Χιλής, της Ιαπωνίας και των Νήσων Σολομώντα. Κύματα άνω των 3 μέτρων είναι πιθανά σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Ρωσίας και του Ισημερινού.

🚨 BREAKING: CATASTROPHIC tsunami damage seen in the village of Severo-Kurilsk, Russia This originated from the same earthquake sending tsunami waves to Hawaii GET TO HIGHER GROUND, HAWAII! THIS COULD BE YOU! pic.twitter.com/njK8vhAsMS — Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025

Στη Χαβάη, οι ντόπιοι εθεάθησαν να τρέχουν στα σούπερ μάρκετ για να εφοδιαστούν με νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς ο κυβερνήτης Τζος Γκριν υπέγραψε κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την πολιτεία.

«Προσευχόμαστε να μην χάσουμε κανένα αγαπημένο μας πρόσωπο», δήλωσε ο κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου, προειδοποιώντας το κοινό να μην «βγεί έξω μέχρι να σας δώσουμε όλα τα δεδομένα».

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν επίσης κυκλοφοριακή συμφόρηση σε έναν αυτοκινητόδρομο της Χονολουλού, καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να φτάσουν σε υψηλότερο σημείο.

My kiddos are evacuating from their house in Waimenelo🙏 to higher ground #Tsunami #hawaii #floods #dreams 💚They said its a strange vibe because the locals are taking it serious. pic.twitter.com/HipeJcn7hr — Krys is AwakeWhileSleeping (@KrysDevine) July 30, 2025

Εν τω μεταξύ, στην Οάχου, ο Στρατός και το Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξαν το πέρασμα Κολεκόλε και τμήματα των στρατώνων Schofield στην Οάχου για να συνδράμουν στις προσπάθειες εκκένωσης εκεί.

Η Εθνοφρουρά είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει σε οποιεσδήποτε προσπάθειες διάσωσης, αλλά ο Γκριν προειδοποίησε ότι «δεν είναι πιθανό να σας σώσουμε» εάν οι κάτοικοι παρασυρθούν από τα τεράστια κύματα.

Κάτοικοι που ζουν στο νησί εδώ και καιρό περιέγραψαν τους συναγερμούς ως την πρώτη πραγματική προειδοποίηση για τσουνάμι εδώ και χρόνια.

Ο Υπασπιστής του Υπουργείου Άμυνας της Χαβάης, Στίβεν Λόγκαν, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, η Χαβάη βρίσκεται σε προειδοποίηση για τσουνάμι με τα πρώτα κύματα να χτυπούν στις 7:10 μ.μ. «Οι σειρήνες θα ηχούν… τρεις ώρες πριν (4:10 μ.μ.), δύο ώρες πριν (5:10 μ.μ.), μία ώρα πριν (6:10 μ.μ.) και μισή ώρα πριν (6:40 μ.μ.) από το πρώτο κύμα», εξήγησε και κάλεσε τους κατοίκους να επισκεφθούν σχετική ιστοσελίδα με τις ζώνες εκκένωσης τσουνάμι. «Θα χρειαστούν τουλάχιστον 30 λεπτά για να φτάσουν τα κύματα από το Καουάι στο νησί της Χαβάης· μην επιστρέψετε στις ζώνες εκκένωσης μέχρι να δοθεί το “σήμα ασφαλείας”», είπε επίσης και ζήτησε από τους κατοίκους να ελέγχουν για την κατάσταση των φίλων τους, των γειτόνων τους και των οικογενειών τους.

Hoping it will be down graded. Sirens just sounded in Honolulu again. About 30 minutes to go #Tsunami pic.twitter.com/mbnwNUPjaD — Dave Field (@DaveField1969) July 30, 2025

Συμβούλευσε επίσης όσους βρίσκονται κοντά σε πολυώροφα κτίρια να ανέβουν τουλάχιστον στον τέταρτο όροφο.

Επίσης, λουόμενοι φαίνονται να απομακρύνονται από τις ακτές κρατώντας παιχνίδια θαλάσσης και πετσέτες μέσα στο χάος.

Συναγερμός στην Ιαπωνία

Παράλληλα, απευθείας πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 8 βαθμών, κατόπιν αναθεώρησε την εκτίμησή του προς τα πάνω, στους 8,7 και τελικά στους 8,8 βαθμούς. Η δόνηση καταγράφτηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σε βάθος 20,7 χιλιομέτρων, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK διέκοψε το κανονικό πρόγραμμά της κι άρχισε να καλύπτει τις εξελίξεις ζωντανά, με παρουσιαστή της να παρακαλεί τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών: «απομακρυνθείτε εσπευσμένα για να σώσετε τις ζωές σας».

First tsunami waves hit Russia and Japan after 8.8-magnitude earthquake strikes Kamchatka Peninsula. Earthquake latest: https://t.co/N7k0g8lrMr pic.twitter.com/jddtsIpntj — Sky News (@SkyNews) July 30, 2025

Εργαζόμενοι παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου έγινε το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

Τα τσουνάμι πλήττουν επανειλημμένα και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες να μην βγουν στη θάλασσα και «να μην πλησιάζουν τις ακτές ως την άρση του συναγερμού». Η υπηρεσία αρχικά προέβλεπε πως τα κύματα θα έφταναν το 1 μέτρο, κατόπιν αναθεώρησε εκτιμώντας πως μπορεί να φθάσουν ως και τα 3 μέτρα.