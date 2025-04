Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους - Ισχυροί μετασεισμοί - Real.gr

Ο ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών που ταρακούνησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη, μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει την τουρκική μητρόπολη τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε πανικό σε κατοίκους, ξυπνώντας μνήμες και φόβους.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών σημειώθηκε στις 12:48 το μεσημέρι σήμερα, 23 Απριλίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Είχε προηγηθεί δόνηση 3,9 βαθμών στις 12:13. Μετά τον μεγάλο σεισμό υπάρχουν αρκετοί μετασεισμοί, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι δεν υπάρχουν καταγραφές για υλικές ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 ήταν στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το εστιακό βάθος ήταν 6,92 χλμ, σύμφωνα με την AFAD. Παρόμοια ήταν και η μέτρηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών (GFZ), που είπε ότι ο σεισμός ήταν 6,2 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χλμ. Εκτός από τον κύριο σεισμό, η AFAD είπε ότι κατέγραψε άλλες τρεις δονήσεις μεγέθους 3,9 έως 4,9 βαθμών στην ίδια περιοχή.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου τόνισε ότι οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν έδειξαν ζημιές ή προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους.

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι σε επιφυλακή. Κανένα κτήριο δεν έχει καταρρεύσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε σε αυτό το στάδιο. Συνεχίζουμε τις έρευνες», ανακοίνωσε το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, καλώντας τους πολίτες «να μείνουν μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές». Ο δήμος τόνισε επίσης ότι παρακολουθεί την κατάσταση, διευκρινίζοντας ότι «δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές μέχρι στιγμής».

Video of the 6.2 -magnitude earthquake in Istanbul, Turkey .. https://t.co/8OMO7mUswD pic.twitter.com/GqLguHorA3



Τουλάχιστον δύο δονήσεις, με διαφορά κλάσματος του δευτερολέπτου, έγιναν έντονα αισθητές σε όλες τις συνοικίες της πόλης των 16 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς η χώρα έχει επίσημη αργία σήμερα.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

Στο κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

Η Τουρκία διασχίζεται από δύο ρήγματα που έχουν προκαλέσει πολλούς φονικούς σεισμούς στο παρελθόν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, την ώρα που τα 6,2 ρίχτερ του μεγάλου σεισμού χτυπούν την Κωνσταντινούπολη σηκώνεται κύμα σαν μικρό τσουνάμι στην θάλασσα του Μαρμαρά.

Sea of Marmara during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/rULMOOf1WI

— Clash Report (@clashreport) April 23, 2025