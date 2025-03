Σεισμός στην Μιανμάρ: H στιγμή που τα νερά πισίνας ουρανοξύστη στην Κίνα παρασέρνουν κόσμο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται στο φως μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που χτύπησε τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη ενώ έγινε αισθητός και στην Κίνα.

Στην επαρχία Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, οι δονήσεις προκάλεσαν την κατάρρευση μιας πισίνας στην οροφή ενός πολυώροφου κτιρίου, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο κύμα νερού να πέσει στους δρόμους κάτω.

Βίντεο κατέγραψε τη δραματική στιγμή, δείχνοντας δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, καθώς το νερό της πισίνας παρασύρει μερικούς από αυτούς.

WATCH 🚨 People swept away as rooftop pool overflows during earthquake in Yunnan, China pic.twitter.com/TqNq149SmV

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 29, 2025