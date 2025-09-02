Σεισμός στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.000 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες – Σπίτια «κατέρρευσαν πάνω σε γυναίκες και παιδιά» - Real.gr

Σε 1.124 ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου, ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό, πρόσθεσε η οργάνωση αυτή.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, κάτι που πιθανόν εξηγεί τον πολύ βαρύ απολογισμό και την έκταση των καταστροφών στις ορεινές επαρχίες Νανγκαρχάρ, Κουνάρ και Λαγκμάν.

Στην περιοχή Νουργκάλ, πιθανόν αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, στην επαρχία Κουνάρ, τα ατελείωτα δευτερόλεπτα του σεισμού άφησαν βαθύ ψυχικό τραύμα στους κατοίκους.

“The country doesn’t have the capacity for an adequate response on its own” Country Director of Afghanistan for children’s charity Street Child Tajammul Hussain says it’s a challenging time currently following the deadly 6.0 earthquakehttps://t.co/TC2ROCL7wW 📺 Sky 501 pic.twitter.com/08ojS5X31j — Sky News (@SkyNews) September 2, 2025

Σπίτια «κατέρρευσαν πάνω σε γυναίκες και παιδιά», κάποια από τα θύματα «σκοτώθηκαν ακαριαία, άλλα τραυματίστηκαν», αφηγήθηκε στο AFP ο Ζαφάρ Χαν Γκοτζάρ, 22 χρονών, που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο μαζί με τον τραυματισμένο αδελφό του στην Τζαλαλάμπαντ.

Στο χωριό Ουαντίρ, δεκάδες κάτοικοι έψαχναν ακόμη, ώρες αφού είχε νυχτώσει, αγνοούμενους στα χαλάσματα σπιτιών που μετατράπηκαν σε συντρίμμια.

Στη Μαζάρ Νταρά, άλλη μικρή κοινότητα, οικογένειες άφηναν στο έδαφος πτώματα, ανάμεσά τους παιδιών, τυλιγμένα σε λευκά σάβανα, όπως θέλει μουσουλμανικό τελετουργικό.

Από το ξημέρωμα ώσπου έπεσε το σκοτάδι χθες, ελικόπτερα απογειώνονταν δεκάδες φορές από την Τζαλαλάμπαντ για να διανείμουν βοήθεια, να μεταφέρουν προσωπικό και να φέρουν πίσω δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Πολλά χωριά σε περιοχές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά παρέμεναν απρόσιτα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων λόγω κατολισθήσεων, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας στο Αφγανιστάν συντονιζόμαστε με τις de facto αρχές για αποτιμήσουμε άμεσα τις ανάγκες, να διανείμουμε βοήθεια που χρειάζονται επειγόντως (οι σεισμοπαθείς) κι είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη», σημείωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη. Εκταμιεύτηκε καταρχήν ποσό 5 εκατομμυρίων δολαρίων από το κεντρικό αποθεματικό ταμείο αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων (CERF) του ΟΗΕ, είπε.