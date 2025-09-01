Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί μόνο σ’ ένα χωριό, φόβοι για εκατοντάδες θύματα - Real.gr

Τοπικοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία τους πως εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εξαιτίας σεισμού 6 βαθμών ο οποίος έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, ιδίως τις επαρχίες Κουνάρ (βορειοανατολικά) και Νανγκαρχάρ (νοτιοανατολικά), καθώς σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζήσαντες στα συντρίμμια σπιτιών.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο σε ένα χωριό. Το υπουργείο Υγείας έσπευσε να προσθέσει πως μένουν να συγκεντρωθούν δεδομένα από άλλους τομείς στην περιοχή, όπου υπάρχουν πολλές απομακρυσμένες κοινότητες και ιστορικό καταστροφικών σεισμών και πλημμυρών.

«Ο αριθμός των θανόντων και των τραυματιών είναι υψηλός» και καθώς «η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, οι ομάδες μας παραμένουν επιτόπου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σαραφάτ Ζαμάν.

Εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε εκπρόσωπος των επαρχιακών αρχών.

افغانستان: حالیہ زلزلے کے باعث افغانستان کے صوبے کونڑ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوگئے اور کثیر مقدار میں زخمی ۔

بعض ذرائع کے مطابق پورے گاؤں ملبے تلے دب گیا 💔😭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ ‌أَنْ ‌أُغْتَالَ ‌مِنْ ‌تَحْتِيْ#Kunar #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/UVN8w5004z — مومند Sana ullah (@ISullahMMD) August 31, 2025

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

🔵 #Terremoto Forte scossa di magnitudo 6.0 nell’#Afghanistan orientale, vicino al confine con il Pakistan. Almeno 9 morti e 25 feriti a Nangarhar, ma l’alto numero di edifici fatiscenti nella zona fa temere che il numero delle vittime sia molto più alto pic.twitter.com/zolclIp9S2 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 1, 2025

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.