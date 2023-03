Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην κεντρική Ιταλία

Οι κάτοικοι της περιοχής Ουμπέρτιντε βγήκαν στο δρόμο για προληπτικούς λόγους, αλλά από τους μέχρι τώρα ελέγχους της Πολιτικής Προστασίας, δεν έχουν εξακριβωθεί ζημιές σε κτήρια ή τραυματισμοί κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις περιοχές της Τοσκάνης και των Μάρκε, πάντα στην κεντρική Ιταλία.

Όπως αναφέρει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 27χλμ βορειοδυτικά της Περούτζια.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι ο σεισμός ήταν 5 Ρίχτερ.

