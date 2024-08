Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Η υπηρεσία έστειλε προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων καλώντας τους να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο κοντά τους».

Περί τις 08:00 (03:00 ώρα Ελλάδας), η πυροσβεστική διαβεβαίωσε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως δεν της αναφέρθηκε «καμία ζημιά» εξαιτίας του σεισμού.

Η νήσος πλήττεται συχνά από σεισμούς, βρίσκεται κοντά σε περιοχή όπου συναντιούνται δυο τεκτονικές πλάκες.

Την 3η Απριλίου έπληξε την ορεινή κομητεία Χουάλιεν σεισμός 7,4 βαθμών, ο ισχυρότερος των τελευταίων 25 ετών σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊβάν, αφήνοντας πίσω του 17 νεκρούς.

A 6.1-magnitude earthquake hit the waters off Hualien County in #Taiwan, #China around 7:35 on Friday morning at a depth of 16 kilometers, according to the China Earthquake Networks Center. pic.twitter.com/px4e1eIJWL