Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Περού: Τουλάχιστον 40 τραυματίες - Ζημιές σε δεκάδες σπίτια - ΒΙΝΤΕΟ

«Ο σεισμός των 6,1 βαθμών άφησε πάνω από 40 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά, μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Χοσέ Νιζάμα, διευθυντής υγείας της πόλης Πιούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αντίνα.

A 6.1 earthquake reportedly just left cracks in the ground in northwestern Peru. Reports of some structural damage, though initial reports aren't suggesting major damage. https://t.co/EfhHNMKR3G