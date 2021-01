Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτίρια, ασθενείς παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια νοσοκομείου - Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Άλλοι 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια κατέρρευσαν όταν έγινε ο σεισμός, που είχε επίκεντρο έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πόλη Ματζένε.

Η ινδονησιακή υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής (BMKG) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί ήδη 26 μετασεισμικές δονήσεις.

«Το νοσοκομείο καταστράφηκε. Έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν ασθενείς και μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια κι έχουμε αρχίσει επιχείρηση για να τους βγάλουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αριάντο, στέλεχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στην πόλη Μαμούτζου, η οποία επλήγη από τον σεισμό.

#UPDATE Rescuers search for more than a dozen patients and staff trapped beneath the rubble of a hospital that was flattened when a powerful earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island, killing at least three https://t.co/AqV8wa9L2fpic.twitter.com/fupTO0vHhi