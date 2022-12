Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 11 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Στην περιοχή αυτή, που απέχει γύρω στις τέσσερις ώρες με το αυτοκίνητο από το Σαν Φρανσίσκο, «δύο άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας έκτακτων ιατρικών περιστατικών κατά τη διάρκεια ή/και αμέσως μετά τον σεισμό», ανέφεραν οι αρχές της κομητείας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

Άλλοι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης μεγάλες υλικές ζημιές —δύο κτίρια κατέρρευσαν—, ενώ πάνω από 74.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

