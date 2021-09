Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στη Νικαράγουα

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό, που βρίσκεται στην Χαβάη, διευκρίνισε ότι "με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υπάρχει καμιά απειλή για τσουνάμι που να συνδέεται με τον σεισμό αυτό".

Η κυβέρνηση της Νικαράγουας ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει καμία πληροφορία για θύματα ή υλικές ζημιές.

Το USGS είχε αναφέρει νωρίτερα πως ήταν "ελάχιστη η πιθανότητα να υπάρχουν θύματα ή ζημιές".

Although this earthquake is strong (M6.5) it is at a distance offshore which means that damage are unlikely. Stay tunes and stay safe ?? https://t.co/SGVGLdGU7P