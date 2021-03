Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλγερία - Ζημιές σε κτίρια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Aπό τον ισχυρό σεισμό έχουν προκληθεί ζημιές όπως φαίνεται και στις πρώτες εικόνες που μεταδίδονται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα της βόρειας Αφρικής.

Significant damage is registered in Bejaia, eastern #Algeria following the relatively strong earthquake that hit the region.

Hopefully, there will be no human casualties (none were registered so far).

PC: @AitMouhoubZouhepic.twitter.com/PT0Z4k6zZ3