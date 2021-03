Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλγερία - Ζημιές σε κτίρια και πέντε τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μπετζάγια στη 01:04 (τοπική ώρα· 02:04 ώρα Ελλάδας), κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το USGS. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί, 5,2 βαθμών και 4,7 βαθμών.

Σύμφωνα με το Αλγερινό Κέντρο Ερευνών για την Αστυνομία, την Αστροφυσική και τη Γεωφυσική (CRAAG), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 28 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Καπ Καρμπόν, στην Μπετζάγια.

Κάτοικοι βρήκαν έντρομοι στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης αυτής της Καβυλίας, η οποία έχει κάπου 160.000 κατοίκους.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ραγισμένους τοίχους.

Η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο περί κατάρρευσης μέρους τριών παλιών κτιρίων στην Μπετζάγια. Ενώ στην νομαρχία Ζιζέλ, περίπου πενήντα χιλιόμετρα ανατολικά από την Μπετζάγια, «πέντε άνθρωποι υπέστησαν κατάγματα ή εξαρθρώσεις» διότι «καταλήφθηκαν από πανικό», ανάμεσά τους ένας άνθρωπος ο οποίος «πήδηξε από τον πρώτο όροφο» και «εισήχθη σε νοσοκομείο».

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι το Αλγέρι, 250 χλμ. δυτικά από την Μπετζάγια, και την Ανάμπα, 350 χλμ. ανατολικά, κοντά στα σύνορα με την Τυνησία.

Significant damage is registered in Bejaia, eastern #Algeria following the relatively strong earthquake that hit the region.

Hopefully, there will be no human casualties (none were registered so far).

PC: @AitMouhoubZouhepic.twitter.com/PT0Z4k6zZ3