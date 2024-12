Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου: Μεγάλες καταστροφές, αναφορές για νεκρούς - ΒΙΝΤΕΟ

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως η πρεσβεία της χώρας στα Βανουάτου αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή «μέχρι νεοτέρας» καθώς υπέστη «αξιοσημείωτες ζημιές» το κτίριο όπου φιλοξενείται στην Πορτ Βίλα, την πρωτεύουσα, εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού που έπληξε τα νησιά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Παπούα Νέα Γουινέα, «η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πορτ Βίλα υπέστη αξιοσημείωτες ζημιές και θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας». Απηύθυνε σύσταση στους αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στα νησιά Βανουάτου να επικοινωνήσουν μαζί της αν «χρειάζονται βοήθεια».

First floor of American Embassy in Port Vila, Vanuatu is completely gone after 7.4 earthquake. It is feared that the staff of embassy was inside.

Internet is down and many other buildings have collapsed.

