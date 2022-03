Η στιγμή που ο σεισμός των 7,3 Ρίχτερ χτυπά την Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση, το μέγεθος της οποίας ανέρχεται στους 7,3 βαθμούς, σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, έπληξε τις επαρχίες Φουκουσίμα και Μιγιάγκι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Αναφέρθηκε επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνοικίες του Τόκιο.

BREAKING: Tsunami alert for Fukushima and Miyagi after earthquake off Japan - JMA pic.twitter.com/bH0IzV8E7v — BNO News (@BNONews) March 16, 2022

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:

WATCH: Woman captures the moment 2 strong earthquakes hit off central #Japanpic.twitter.com/qr2mPBvDrp — GBN (@GBNfeed) March 16, 2022

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI — BNO News (@BNONews) March 16, 2022

BREAKING: Live cam captures shaking as strong earthquake hits Tokyo, Japan pic.twitter.com/UqEZdEKoKy — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 16, 2022

A powerful 7.3 magnitude #earthquake hits off the coast of #Fukushima in northern #Japan, triggering a tsunami advisory. Hope everyone will be safe?? pic.twitter.com/raxLRjTDtJ — Auron (@auron83591234) March 16, 2022