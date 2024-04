Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Τουλάχιστον 4 νεκροί, δεκάδες τραυματίες - Kατέρρευσαν κτίρια - Φωτογραφίες & βίντεο

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, εδικά στην αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Δυο κτίρια κατέρρευσαν (...) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι που είχαν εκδοθεί στην Ταϊβάν και σε άλλες χώρες, αφορώντας κυρίως τη νοτιοδυτική Ιαπωνία και παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, εντέλει ήρθησαν καθώς θεωρείται πλέον πως ο κίνδυνος πέρασε. Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό στη Χαβάη των ΗΠΑ ανέφερε επίσης πως θεωρεί ότι ο κίνδυνος «πέρασε».

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίρια «πιθανόν» παγιδεύοντας ενοίκους τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ταϊβάν.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

WATCH: Dashcam captures 7.4 quake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/P6oJetpML7

Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών. Παράλληλα, η ιαπωνική σεισμολογική υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον σεισμό, κάνοντας λόγο για δόνηση 7,7 βαθμών (από 7,5).

Stuck in traffic on a bridge during a 7.5 magnitude earthquake in Taiwan ?? pic.twitter.com/5UBv64l9Ap

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων επίσης εξέδωσε επίσης έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να σπεύσουν σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και —πολύ περισσότερο— σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι.

??#BREAKING: Multiple buildings have collapsed after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings

??#Taipei | #Taiwan

Currently, a pair of powerful, massive earthquakes has just occurred. The first one measured a magnitude of 7.5, followed by a 7.4… pic.twitter.com/XCKd7ocjel