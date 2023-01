Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ινδονησία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 427 χιλιομέτρων νοτίως του νησιού Άμπον της Ινδονησίας, σε εστιακό βάθος 95 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση. «Ήμουν στο κρεβάτι όταν αισθάνθηκα μια ελαφριά δόνηση Ξύπνησα και έμαθα ότι πολλοί φίλοι μου την αισθάνθηκαν επίσης», είπε ο Χάμντι, ένας Ινδονήσιος από το Άμπον.

#Earthquake ( #gempa ) confirmed by seismic data.?Preliminary info: M7.7 || 342 km SW of #Tual ( #Indonesia ) || 8 min ago (local time 02:47:35). Follow the thread for the updates?? pic.twitter.com/TZOLYIIMuS

Η ινδονησιακή Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλίματος και Γεωφυσικής εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία ωστόσο ήρε λίγο αργότερα. Ανέφερε επίσης ότι σημειώθηκαν μετασεισμοί μεγέθους έως 5,5 βαθμών.

??#BREAKING: Tsunami warning issued after 7.9M earthquake strikes near Indonesia ????#Indonesia ?

Currently, a tsunami warning has been issued after a Powerful earthquake measuring 7.9 strikes in the Banda Sea near parts of Indonesia and Australia this is still developing pic.twitter.com/FYYZZHRLJk