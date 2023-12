Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για «καταστροφικό τσουνάμι» - Συγκλονιστικά βίντεο

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, διευκρίνισε το USGS.

Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών συγκλόνισε σήμερα το νησί Μιντανάο, στις νοτιοανατολικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις παράκτιες περιοχές καθώς υπάρχει κίνδυνος την περιοχή να σαρώσει «καταστροφικό τσουνάμι».

Σημειώνεται ότι λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ και επίκεντρο κοντά σε αυτό του μεγαλύτερου σεισμού.

«Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές», δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Συνέστησε στους κατοίκους των επαρχιών Σουριγκάο ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο να «απομακρυνθούν αμέσως» από τις εστίες τους και να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα ή προς εδάφη που είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:

???? ?? ? | The Philippine authorities have not issued an international call for help following the significant earthquake (#lindol) in #Mindanao, #Philippines, as reported by the #Turkish Emergency Management. There is a potential tsunami threat within 1000km of the epicenter.… pic.twitter.com/I4EX8IHhSG — Breaking News (@PlanetReportHQ) December 2, 2023

Video of the recent M7.6 earthquake in the Philippines...pic.twitter.com/b28DWaivOz — Volcaholic ?? (@volcaholic1) December 2, 2023

Σεισμοί σημειώνονται καθημερινά στις Φιλιππίνες, καθώς το αρχιπέλαγος βρίσκεται στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα που εκτείνεται από την Ιαπωνία και τη νοτιοανατολική Ασία έως τη λεκάνη του Ειρηνικού.

Οι περισσότεροι σεισμοί είναι πολύ μικροί για να γίνονται αισθητοί από τους ανθρώπους.

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε ήδη την περιοχή του νησιού Μιντανάο στις 17 Νοεμβρίου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων.