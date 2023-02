Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία: Δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι - Κατέρρευσαν κτίρια -ΒΙΝΤΕΟ

«76 πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στα Άδανα, στην Αντιγιαμάν, στη Μαλάτια, στην Καχρανμαρμαράς, στην Γκαζιάντεπ, και 440 πολίτες τραυματίστηκαν στη Σανλιούρφα, στη Ντιγιάρμπακιρ, στα Άδανα, στην Αντιγιαμάν, στη Μαλάτια, στην Οσμάνιγε, στη Χατάι και στην Κιλίς», διευκρίνισε η AFAD.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κτίρια εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που έπληξε τα ξημερώματα τη βόρεια Συρία κι είχε επίκεντρο τη νότια Τουρκία, σύμφωνα τις αρχές και κρατικά ΜΜΕ.

Εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε βόρειους και δυτικούς τομείς της χώρας, ανέφερε η κρατική τηλεόραση, που απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαθέτουν αυτοκίνητα να βοηθήσουν στη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία.

Υγειονομικός αξιωματούχος στην επαρχία Χαλέπι, η οποία υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη θύματα κάτω από τα συντρίμμια και ότι τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από αυτόν της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

BREAKING: Emergency services are responding to a collapsed apartment building in Diyarbak?r following M7.8 earthquake in Turkey. #Turkey #Earthquake

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

A destructive Magnitude 7.8 earthquake just struck southern Turkey near Gaziantep that has caused extensive damage with Reports of multiple people trapped in collapsed buildings pic.twitter.com/dICGsAhUf3