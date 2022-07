Σεισμός 7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες, υλικές ζημιές - ΒΙΝΤΕΟ

Εικοσιπεντάχρονος εργάτης σκοτώθηκε όταν το τριώροφο ακίνητο όπου δούλευε κατέρρευσε στην πόλη Λα Τρινιδάδ, την πρωτεύουσα της επαρχία Μπενγκέτ, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι επτά εργάτες που βρίσκονταν εκεί βγήκαν σώοι. Ακόμη ένας θάνατος αναφέρθηκε στην επαρχία Άμπρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτιρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός», τόνισε ο κ. Σέρχιο, προσθέτοντας πως προκάλεσε ρωγμές στο κτίριο του αστυνομικού τμήματός του. Αφηγήθηκε χαρακτηριστικά ότι η δόνηση ανέτρεψε ακόμα και πάγκους με λαχανικά στην αγορά της πόλης.

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι διακομίστηκαν αρκετοί τραυματίες σε νοσοκομεία. Ο αξιωματικός αυτός, ο Νασαρένο Εμία, είπε πως υπάρχουν «ρωγμές σε αρκετά κτίρια» και ότι «διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση και η πρόσβαση στο διαδίκτυο».

Ο βουλευτής Τσινγκ Μπέρνος δήλωσε πως ο σεισμός προκάλεσε «ζημιές σε αρκετά σπίτια και επιχειρήσεις».

Breaking: Damage reported at the Bantay Watchtower in Vigan, Philippines, following magnitude 7.3 earthquake. pic.twitter.com/owNaF5E1sf

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνει επίσης ρήγματα σε δρόμο στη Μπενγκέτ.

Στη Βιγκάν Σίτι, στη γειτονική επαρχία Ιλόκος Σουρ, κτίρια της περιόδου της ισπανικής αποικιοκρατικής κυριαρχίας (1565-1898) υπέστησαν ζημιές. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο Facebook δείχνουν ιδίως ζημιές στο ιστορικό κωδωνοστάσιο της Μπαντάι, τουριστικού προορισμού.

Ο Μίρα Σαπάτα, φοιτητής, αφηγήθηκε ότι βρισκόταν στο σπίτι του, στην πόλη Σαν Χουάν, όταν αισθάνθηκε τον «πολύ δυνατό σεισμό». Πρόσθεσε πως έσπευσε να βγει έξω, εν μέσω συνεχών μετασεισμών. «Το σπίτι μας είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτά που βρίσκονται στον λόφο υπέστησαν ζημιές».

Αναφέρθηκαν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον Μαρκ Τιμπάλ, εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, κανένα από τα φράγματα της περιοχής δεν υπέστη ζημιές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να ανοίξουν δρόμοι που έκλεισαν.

Αισθητός σε απόσταση 300 και πλέον χιλιομέτρων

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος έδωσε εντολή να σταλούν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης και βοήθεια στην επαρχία Άμπρα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του.

Ο κ. Μάρκος θα μεταβεί αεροπορικώς εντός της ημέρας στην πληγείσα περιοχή, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας των Φιλιππίνων Τρίξι Κρους-Άνχελες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ουρανοξύστες κλυδωνίστηκαν στην πρωτεύουσα Μανίλα, 300 και πλέον χιλιόμετρα νότια από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Το αρχιπέλαγος πλήττεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Malacaρang employees evacuated their offices in the New Executive Building after a magnitude 7.3 earthquake rocked Abra and was felt in other parts of Luzon this morning.

??: Krizza Mendizabal @gmanewspic.twitter.com/PSSCOv3JPX