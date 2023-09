Σεισμός 7 Ρίχτερ στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 632 οι νεκροί, 329 τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές - Βίντεο

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ο σεισμός αυτός προκάλεσε τον θάνατο 296 ανθρώπων στις επαρχίες και τους δήμους αλ Χαούζ, Μαρακές, Ουαρζαζάτ, Αζιλάλ, Σισαούα και Ταρούντάντ», επεσήμανε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

EARTHQUAKE IN MOROCCO: Several buildings collapsed during the earthquake, especially between Agadir and Marrakech. pic.twitter.com/psAdnl3YGb