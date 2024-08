Ισχυρός σεισμός στα σύνορα Ιορδανίας-Συρίας - ΒΙΝΤΕΟ

?? SYRIA :?? MOMENT WHEN EARTHQUAKE MAGNITUDE 5.1 STRUCK NEAR SALAMIYAH DISTRICT IN HAMA GOVERNORATE

Το μέγεθος του σεισμού, που έγινε αισθητός από κατοίκους στη Συρία και στον Λίβανο, είχε ανακοινωθεί αρχικά ότι ήταν 5,2 βαθμών.

???? A 5.2 magnitude earthquake occurred in Syria, centered in Homs.

Officials announced Thursday that eight earthquakes were detected in various parts of Syria in the last day. https://t.co/Slgskw8bCzpic.twitter.com/ZHn5Dsd7lx