Σεισμός στη Συρία: Τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 42 ώρες

«Μόλις ξύπνησε και μας είδε μπροστά του ρώτησε: ‘Πού είναι η Μιράλ;’. Εμείς ρωτήσαμε ποια είναι η Μιράλ και μας είπε: ‘Η αδελφή μου, κοιμόταν δίπλα μου αλλά δεν μου απαντούσε’», αφηγήθηκε η Μάλεκ Κασίντα, η νοσηλεύτρια που τον φροντίζει. Πριν από τον Τάρεκ, οι διασώστες έβγαλαν νεκρούς από τα συντρίμμια τον πατέρα του και δύο από τα αδελφάκια του, εξήγησε η νοσοκόμα, από τη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύεται ο μικρός.

Λίγο αργότερα, ανασύρθηκαν νεκροί η μητέρα και ένα τρίτο αδελφάκι του Τάρεκ, είπαν οι γείτονες της οικογένειας.

Η Τζανταρίς υπέστη μεγάλες καταστροφές από τον σεισμό, από τον οποίο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.930 άνθρωποι στη βορειοδυτική Συρία, μια περιοχή που ελέγχεται από τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες. Πολλές οικογένειες παραμένουν ακόμη θαμμένες στα ερείπια, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

«Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά ακόμη κάτω από τα χαλάσματα», είπε η Κασίντα.

