Σεισμός στην Αϊτή: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων - Γιατροί πασχίζουν να σώσουν ζωές τραυματιών σε σκηνές έξω από νοσοκομεία - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Δεκάδες χιλιάδες κτίρια – 37.312, κατά την Πολιτική Προστασία – κατέρρευσαν όταν ο σεισμός χτύπησε τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, όπου δεν έχουν καν ακόμη επουλωθεί οι πληγές από τον καταστροφικό σεισμό του 2010. Η καταστροφή προστέθηκε στο σοκ της ανεξιχνίαστης δολοφονίας του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ την 7η Ιουλίου.

With a storm approaching Haiti, doctors and aid workers are rushing to reach areas devastated by an earthquake that has killed at least 1,419 people ??

Read more: https://t.co/dNwjqdP7yDpic.twitter.com/0P5T8GZ52t