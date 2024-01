Σεισμός στην Ιαπωνία: 4 νεκροί, αναφορές για πολλούς εγκλωβισμένους - Κομμένοι δρόμοι και εκκενώσεις - ΒΙΝΤΕΟ

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η Πρωτοχρονιά για εκατομμύρια κατοίκους στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που «χτύπησε» στα κεντρικά της χώρας το πρωί της Δευτέρας.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην περιφέρεια Ισικάουα μετά τον σεισμό των 7,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την Ιαπωνία, μετέδωσε το Kyodo News επικαλούμενο την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης της Περιφέρειας της Ισικάουα. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Λόγω του σεισμού εκδόθηκαν προειδοποιήσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν ορισμένες περιοχές στις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας και να προκληθοόυν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και προβλήματα σε πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια στην επηρεαζόμενη περιοχή.

Ο σεισμός, αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών, προκάλεσε κύματα ύψους περίπου ενός μέτρου κατά μήκος τμημάτων της Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα κύμα μεγαλύτερου ύψους να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Συνολικά 21 σεισμικές δονήσεις μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των 4 βαθμών έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία σε διάστημα μικρότερο των 90 λεπτών, σύμφωνα με την JMA.

Ορισμένα σπίτια καταστράφηκαν και μονάδες του στρατού έχουν σταλεί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανάφερε ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως οι αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Πιο ισχυροί σεισμοί στην περιοχή, όπου σεισμική δραστηριότητα συγκεντρωνόταν για περισσότερα από τρία χρόνια, μπορεί να σημειωθούν τις ερχόμενες ημέρες, δήλωσε ο αξιωματούχος της JMA Τοσιχίρο Σιμογιάμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο μετά τον σεισμό, ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να προετοιμαστούν για περισσότερες καταστροφές. «Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενους περαιτέρω σεισμούς και καλώ τον κόσμο στις περιοχές όπου αναμένονται τσουνάμι να εκκενώσουν το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Κισίντα.

Ο σεισμός ταρακούνησε επίσης κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο, περίπου 500 χλμ. από την Ουατζίμα.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισικάουα αναστάληκαν ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Softbank και KDDI ανέφεραν διακοπές στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στην Ισικάουα και στη Νιιγκάτα, σύμφωνα με τους ιστοτόπους τους.

Η ιαπωνική αεροπορική εταιρία ANA έδωσε εντολή σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν σε αεροδρόμια στην Τογιάμα και την Ισικάουα να γυρίσουν πίσω, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε τις περισσότερες πτήσεις της προς τις περιοχές Νιιγκάτα και Ισικάουα και οι αρχές δήλωσαν πως ένα από τα αεροδρόμια της Ισικάουα έκλεισε.

Πυρηνικά εργοστάσια

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα σε πυρηνικούς σταθμούς κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ξύπνησαν μνήμες από το 2011 και το 1995

Ο ισχυρότατος σεισμός και το τσουνάμι που έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

Ένας άλλος σεισμός, γνωστός ως ο Μεγάλος Σεισμός Χανσίν, έπληξε τη δυτική Ιαπωνία το 1995, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 6.000 ανθρώπων, κυρίως στην πόλη Κόμπε.

Ο σημερινός σεισμός σημειώθηκε στη διάρκεια μιας δημόσιας αργίας όπου εκατομμύρια Ιάπωνες επισκέπτονται παραδοσιακά ναούς για τη νέα χρονιά.