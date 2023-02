Σεισμός στην Τουρκία: Αποχώρησε η ΕΜΑΚ - Η αποθέωση και το «ευχαριστώ» στους Έλληνες διασώστες -Βίντεο

Και λίγο πριν τις 11.00 το βράδυ έφτασε στην Αθήνα. Την αποστολή υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μέλη του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Γεώργιος Πουρναράς, ο προϊστάμενος κλάδου επιχειρήσεων του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και ο διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, Δημήτρης Πύρρος.

Σημειώνεται ότι η αποστολή αποτελούταν από 36 στελέχη της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, (21 από την 1η ΕΜΑΚ και 15 από την 2η ΕΜΑΚ), δύο αξιωματικούς - μηχανικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, 8 γιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ, τρία διασωστικά σκυλιά και τρία ειδικά διασωστικά οχήματα, καθώς και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή, Ευθύμη Λέκκα.

Τα στελέχη της ΕΜΑΚ μετέβησαν στην Τουρκία από την πρώτη στιγμή, για να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ζωές στα συντρίμμια των κτιρίων, την ώρα που βάσει νεότερου απολογισμού, περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Τουρκία και Συρία.

Καθώς τα μέλη των σωστικών συνεργείων συνεχίσουν τις έρευνες, ο ΟΗΕ εκτιμά πως ο απολογισμός των θυμάτων θα ξεπεράσει τις 50.000 και απειλεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο καθώς ακόμη δεν έχει αρχίσει η πραγματική καταγραφή.

Με την οργή να ξεχειλίζει για την αργή αντίδραση της κυβέρνησης στον καταστροφικό σεισμό και για τις κακές κατασκευές, η κυβέρνηση άρχισε να συλλαμβάνει εργολάβους οικοδομών σε όλη τη χώρα.

Οι Έλληνες διασώστες αποχώρησαν, αφού γνώρισαν την αποθέωση και τη συγκίνηση των Τούρκων πολιτών και όχι μόνο.

Ο σεισμός φέρνει κοντά Ελλάδα-Τουρκία;

Παράλληλα, κατά τη συνάντηση που είχαν ο Νίκος Δένδιας με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν θα πρέπει να περιμένουν σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, προκειμένου να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Tην ίδια ώρα, ο καθηγητής και αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, υπογράμμισε πως ναι μεν υπάρχει αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα θα ξεχάσει τις απαιτήσεις της.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια: «Τον ευχαρίστησα για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας».

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα του φονικού σεισμού» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, που αναφέρθηκε στις προσπάθειες διάσωσης που κατέβαλε η ΕΜΑΚ. «Eίμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώστες και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν από τους Ευρωπαίους διασώστες, γιατί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε Αυστριακούς και Ολλανδούς διασώστες. 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων».

