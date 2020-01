Σεισμός στην Τουρκία: Αυξάνονται οι νεκροί, ξεπερνούν τους 1500 οι τραυματίες - Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα ερείπια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu, Sputnik

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, 76 κτίρια κατέρρευσαν και 42 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

UPDATE — 65-year-old Ayse Y?ld?z pulled from the rubble in Elaz?g's Mustafa Pasa neighborhood 19 hours after magnitude 6.8 earthquake that hit eastern Turkey, becoming 42nd person to be rescuedhttps://t.co/XKFaVlfiRRpic.twitter.com/2yG0IpAfg4