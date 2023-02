Σεισμός στην Τουρκία: Βγήκε από τα συντρίμμια μετά από 11 ημέρες και συνάντησε ξανά τη νεογέννητη κόρη του - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Έντεκα ημέρες μετά τον φονικό σεισμό, τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν χθες, Παρασκευή, από τα ερείπια κτιρίων στην Τουρκία. Ο απολογισμός των νεκρών στη χώρα παραμένει στους 39.672, ενώ στην γειτονική Συρία έχουν αναφερθεί πάνω από 5.800 θάνατοι. Ο απολογισμός στην Συρία παραμένει ο ίδιος για μέρες.

Χθες σε τζαμιά σε όλον τον κόσμο έγιναν επιμνημόσυνες δεήσεις για τους νεκρούς του σεισμού στις δύο χώρες, για πολλούς από τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό να ακολουθηθεί το πλήρες τελετουργικό ταφής δεδομένου του τεράστιου μεγέθους της καταστροφής.

Μολονότι πολλές διεθνείς ομάδες διασωστών έχουν φύγει από την εκτεταμένη ζώνη που έπληξε ο σεισμός, εγχώριες ομάδες συνέχιζαν σήμερα να ψάχνουν στα ισοπεδωμένα κτίρια, ελπίζοντας να βρουν κι άλλους ανθρώπους που μπορεί να κατάφεραν να παραμείνουν ζωντανοί πέρα από κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες διασώσεις γίνονται το 24ωρο που ακολουθεί ενός σεισμού.

Mustafa Avci, 33 & Mehmet Ali Sakiroglu, 26 were rescued after 261 hrs trapped under rubble of a health center in Antakya. Video captures moment Avci learns his family made it— he was reunited with his wife & 12-day-old daughter born day of the Earthquake. pic.twitter.com/1tfvjcp49R