Σεισμός στην Τουρκία: Δύο άνδρες απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια μετά από 261 ώρες - ΒΙΝΤΕΟ

Οι διεθνείς οργανώσεις αρωγής εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τα εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι μετά τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 43.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Από τον σεισμό έχουν χάσει τη ζωή τους 38.044 άνθρωποι στην Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ενώ στη γειτονική Συρία έχουν καταγραφεί 5.800 θάνατοι, ένας αριθμός που δεν έχει αλλάξει και πολύ τις τελευταίες ημέρες.

A 34-year-old man, one of two people pulled from the rubble of a building in Hatay's central Antakya district, spoke to his brother by phone

