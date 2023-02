Σεισμός στην Τουρκία: Έκκληση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βολκάν Ντεμιρέλ για βοήθεια -Βίντεο

Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο νυν προπονητής της Χατάισπορ, καλεί όλους να βοηθήσουν όσο μπορούν στην αντιμετώπιση αυτής της φυσικής καταστροφής.

«Εδώ όλα είναι σε άθλια κατάσταση. Όλοι πεθαίνουν στο Χατάι. Στείλτε ένα ασθενοφόρο, βοηθήστε. Οι συνθήκες είναι πολύ κακές. Βοήθεια, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά μόνοι μας. Θέλω στείλετε ο,τι είναι δυνατόν. Παρακαλώ βοηθήστε για χάρη του Αλλάχ», είπε ο Ντεμιρέλ.

?????? Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.

Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v