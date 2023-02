Σεισμός στην Τουρκία: Καταστράφηκε μια περιοχή όσο η Ελλάδα - Εικόνες που θυμίζουν το «τέλος του κόσμου» -Βίντεο σοκ από drone

Ήδη έχουν καλύψει για αυτοψία σχεδόν ολόκληρη την περιοχή που επλήγη από τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής με όποιο τρόπο μπορούν. Όπως λέει ο κ. Λέκκας, η περιοχή που καταστράφηκε από το σεισμό περιλαμβάνει 12 πόλεις και φτάνει περίπου σε έκταση το μέγεθος της Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) σχεδόν 93.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές στη νότια Τουρκία, ενώ στις επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής συμμετέχουν περισσότεροι από 166.000 άνθρωποι. Από τη Δευτέρα έχουν καταγραφεί 1.891 μετασεισμοί.

Αν και η ακτίνα που μπορεί να επηρεάσει ένας σεισμός φτάνει και τα 300 χιλιόμετρα, όπως είπε ο κ. Λέκκας, η Ελλάδα είναι πολύ μακριά και γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. «Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε είναι ένα ρήγμα που έχει δώσει πολλούς σεισμούς, είναι αυτό που διευκολύνει ουσιαστικά την διεμβόλυνση της αραβικής πλάκας που πάει μέσα στην Τουρκία, σαν σφήνα δηλαδή», εξήγησε ο κ. Λέκκας.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκτός από τον προφανή και σημαντικότερο παράγοντα, αυτόν του μεγάλου μεγέθους των σεισμών που έπληξαν τη γειτονική χώρα, μια σειρά άλλων παραγόντων συνετέλεσαν στο να καταστραφούν τόσα κτίρια και ως αποτέλεσμα να χαθούν τόσες ανθρώπινες ζωές.

«Ο δεύτερος παράγοντας ήταν τα εδάφη θεμελίωσης. Σε πολλές περιοχές αλλά όχι σε όλες. Δηλαδή ήταν πολύ χαλαρά εδάφη, τα οποία ενίσχυαν τη σεισμική κίνηση», είπε ο κ. Λέκκας.

Ο τρίτος παράγοντας είναι ότι ο αντισεισμικός κανονισμός είναι υποδεέστερος από αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα.

Ο τέταρτος παράγοντας ήταν τα υλικά κατασκευής, καθώς, όπως εξήγησε, είναι υποβαθμισμένη η κατασκευή στην περιοχή γενικότερα.

Ο πέμπτος παράγοντας είναι ότι τα κτίριά τους αρχιτεκτονικά είναι μεν ωραία απ’ έξω, έχουν κάποιες ιδιομορφίες, αλλά αυτές οι αρχιτεκτονικές ιδιομορφίες ήταν ό,τι πιο επικίνδυνο για τα κτίρια. Δεν ήταν συμμετρικά κτίρια, είχαν προεκτάσεις, δεν συνδεόταν η τοιχοποιία με τον σκελετό κ.ο.κ.

Bloomberg: «Οι κατασκευαστές αφαιρούσαν κολώνες από τα κτίρια»

Την ώρα που η οργή στην Τουρκία συσσωρεύεται με τον Ταγίπ Ερντογάν να δέχεται έντονη κριτική, το Bloomberg επισημαίνει πως «η κατάρρευση τόσων πολλών κτηρίων έχει αναζωπυρώσει μακροχρόνιες καταγγελίες ότι οι κατασκευαστές είχαν τη δυνατότητα να θυσιάσουν την ασφάλεια υπέρ της ταχύτητας και του κόστους κατά τη διάρκεια μιας κατασκευαστικής έκρηξης».

«Οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι γνωστό ότι αφαιρούν κολώνες στήριξης από ορισμένα καταστήματα και χώρους στάθμευσης και κάνουν αλλαγές στους τοίχους στήριξης, τις πόρτες και τα παράθυρα των κτηρίων» αναφέρει το δίκτυο, τη στιγμή που «οι επιζώντες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς σε μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της Τουρκίας».

The recent #earthquake also destroyed grain silos, as seen here in the towns of #Kirikhan (left) and #Nurdagi (right), #Turkey. #Satellite images from February 9, 2023. pic.twitter.com/Vm9dZXWEw7