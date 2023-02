Σεισμός στην Τουρκία: Οι επιζώντες αναζητούν τους συγγενείς τους, ελέγχοντας ένα προς ένα τα πτώματα - Βίντεο

«Τσεκάρετε ένα προς ένα» τους είπαν.

«Η γυναίκα μου δεν μιλά τουρκικά και εγώ δεν βλέπω πολύ καλά», δήλωσε ο σύζυγος, που δεν έδωσε το όνομά του. «Πρέπει να ελέγξουμε όλα τα πρόσωπα. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

Πολλοί από αυτούς που σκοτώθηκαν στον σεισμό --που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας-- είχαν τοποθετηθεί σε ειδικούς σάκους, ή είχαν καλυφθεί με κουβέρτες ή μουσαμάδες, έως ότου τους αναγνωρίσουν συγγενείς ή φίλοι και τους μεταφέρουν από το σημείο αυτό. Τα πτώματα είχαν τοποθετηθεί σε σκηνές ή πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από το νοσοκομείο των 1.130 κλινών που κατασκευάστηκε το 2016, το οποίο υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές.

Σε κάποιους νεκρούς υπήρχαν ετικέτες με τα προσωπικά τους στοιχεία, σε άλλους όχι. Οι συγγενείς που εντοπίζουν κάποιο δικό τους πρόσωπο λαμβάνουν πιστοποιητικό θανάτου και άδεια ταφής από εισαγγελέα που βρίσκεται στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρουν τους νεκρούς με τα δικά τους οχήματα.

Μια γυναίκα που δεν μπορούσε να βρει τη αδελφή της φώναζε: «Θεέ μου, κοίτα πώς είμαστε, θα είμαστε ευγνώμονες εάν βρούμε τις σορούς των δικών μας ανθρώπων».

65 corpses in a hospital north of #Aleppo are waiting for their relatives to identify them... Just as this young man recognized at this moment a corpse he was looking for, hoping that he would not meet her here! #Syria#Turkey#earthquake#Gaziantep#nurdag?#?????#?????pic.twitter.com/57sJX3L2hg