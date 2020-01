Σεισμός στην Τουρκία: Τουλάχιστον 22 νεκροί - Πάνω από 1.100 τραυματίες - Αγωνία για δεκάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu, Reuters

Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Σοϊλού.

Ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια 14 ώρες.

Όπως εξήγησε ο Σοϊλού, λήφθηκε η απόφαση να εκκενωθεί μια φυλακή στην επαρχία Αντιγιαμάν στην ανατολική Τουρκία, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα είπε ότι 128 τραυματίεςεκ εκ των συνολικά 1.130 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 34 εξ αυτών έχουν μεταφερθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

A pregnant woman was stuck in the rubble for 12 hours before being rescued after a magnitude-6.8 earthquake hit the eastern Turkish city of Elazig, killing at least 21 and injuring more than 1,000 pic.twitter.com/THpImRVKQq