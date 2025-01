Iσχυρός σεισμός στο Θιβέτ: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - Κατέρρευσαν κτίρια - ΒΙΝΤΕΟ

Earthquake was widely felt in Nepal and India. #earthquake #sismo #temblor pic.twitter.com/eKVICcvWB0

«Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε νωρίτερα η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Έχουν καταγραφεί ήδη δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις· η πιο ισχυρή ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών.

A massive earthquake of 7.1 magnitude struck the Tibet-Nepal border, till now more than 30 people reported dead many injured...more updates awaited #Tibet#nepal#earthquakepic.twitter.com/qFTXX9ukwC