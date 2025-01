Σελένα Γκόμεζ για τις απελάσεις του Τραμπ: «Όλοι μου οι άνθρωποι δέχονται επίθεση»

«Όλοι οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω τα πάντα, το υπόσχομαι» είπε στο βίντεό της η Γκόμεζ, στο οποίο μάλιστα είχε βάλει μία σημαία του Μεξικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας της -γεννημένης στο Τέξας -Γκόμεζ είναι μεξικανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα της έχει ιταλικές ρίζες. Η ίδια η σταρ δηλώνει «υπερήφανη Αμερικανο-μεξικανή τρίτης γενιάς».

Λίγο αργότερα, η Γκόμεζ αναγκάστηκε να κατεβάσει το βίντεο, δίχως να εξηγήσει πολλά για το γιατί. Αρκέστηκε απλά στο να γράψει σε νέα της δημοσίευση: «Προφανώς δεν είναι εντάξει να δείχνεις ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους».

