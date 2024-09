Σεούλ: Πυρκαγιά προκλήθηκε από μπαλόνι γεμάτο σκουπίδια που εστάλη από τη Βόρεια Κορέα

Χθες το απόγευμα η Βόρεια Κορέα έστειλε συνολικά 120 μπαλόνια με απορρίμματα προς τα σύνορα, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε στείλει 50, σύμφωνα με υπολογισμό των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων. Περίπου 40 από αυτά προσγειώθηκαν στη Νότια Κορέα, κυρίως στην επαρχία Γκιόνγκι, στον βορρά, και στην πρωτεύουσα.

A North Korean balloon landed on a Seoul rooftop and caused a fire, the local fire department reported, amid an ongoing tit-for-tat propaganda balloon campaign between the two Koreas. pic.twitter.com/paIrnWWBVB