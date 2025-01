Σεούλ: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών υπέρ και κατά του Γιουν

Μετά το πραξικόπημα της 3ης Δεκεμβρίου, ο Γιουν δεν έχει επιδείξει καμία μετάνοια και η συστηματική άρνησή του να υποβληθεί στις ερωτήσεις των ερευνητών εγείρει φόβους ότι μια απόπειρα σύλληψής του θα προκαλέσει βίαια επεισόδια, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη βαθιά κρίση που διανύει η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Εκατοντάδες πιστοί υποστηρικτές του Γιουν, μεταξύ αυτών ακροδεξιοί αστέρες του ΥouTube και ευαγγελικοί ηγέτες, συγκεντρώθηκαν μπροστά από την οικία του στη Σεούλ, έχοντας απέναντί τους διαδηλωτές κατά του Γιουν και τις μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας.

#RaceToPower | #YoonSukYeol supporters clash with police in South Korea's Seoul.

Head of country's corruption watchdog vows to execute arrest warrant against the leader. @eriknjoka tells you more. pic.twitter.com/eOTTJTAEd8