Σερ: Eρωτευμένη με άνδρα 40 χρόνια μικρότερό της η τραγουδίστρια

Παρά τα φλας των παπαράτσι, Σερ και Έντουαρντς συνέχισαν να κρατούν τρυφερά ο ένας το χέρι του άλλου. Ωστόσο, κανένας από τους δύο, δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει μέχρι στιγμής, τον ερωτικό δεσμό τους.

I Got You Babe! Cher sparks romance rumors as she holds hands with Amber Rose's music producer ex Alexander Edwards https://t.co/Pd8tBglbxs