Σερβία: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του μακελάρη - Βρέθηκε οπλοστάσιο στο εξοχικό του

Στο εξοχικό του δολοφόνου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Στο σημείο παραμένουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, με την έρευνα στο εξοχικό να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην επιχείρηση σύλληψης του 21χρονου συμμετείχαν περισσότεροι από 600 αστυνομικοί από το εγκληματολογικό, την αντιτρομοκρατική, τη χωροφυλακή, την ασφάλεια και το ανακριτικό.

Το χρονικό

Χθες βράδυ, σε τρία χωριά, κοντά στη Μλαντένοβατς, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της σερβικής πρωτεύουσας, ο 21χρονος, γιος στρατιωτικού, άνοιξε πυρ με αυτόματο τουφέκι μέσα από όχημα εν κινήσει, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 άτομα, προτού απομακρυνθεί αυξάνοντας ταχύτητα, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση RTS και άλλα ΜΜΕ.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας αστυνομικός και η αδελφή του.

Σήμερα, προτού καν ανατείλει ο ήλιος, εκατοντάδες αστυνομικοί χτένιζαν την περιοχή, ενώ ελικόπτερο εφοδιασμένο με προβολέα έψαχνε επίσης τον δράστη, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Serbia News:The Serbian police surrounded a man (21) who opened fire tonight in Mladenovac near Belgrade, during which he killed at least seven people. pic.twitter.com/42vpmzyRIT