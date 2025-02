Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κρατούν αποκλεισμένη την πόλη του Κραγκούγεβατς - Αντιδιαδήλωση του Αλ. Βούτσιτς στη Βοϊβοντίνα

Στο Κραγκούγεβατς τους υποδέχθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χιλιάδες πολίτες. Σήμερα στις 9:00 η ώρα το πρωί ξεκίνησε ο αποκλεισμός της πόλης που θα διαρκέσει 15 ώρες, μία ώρα για κάθε ένα από τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Οι φοιτητές στη Σερβία διαδηλώνουν εδώ και τρεις μήνες ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό, την 1η Νοεμβρίου του 2024, που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων. Βασικό τους αίτημα είναι να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγραφα που αφορούν την ανακαίνιση του σταθμού που είχε ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν από την τραγωδία. Η εξέγερση των φοιτητών έχει και κοινωνικό χαρακτήρα αφού διεκδικούν τον σεβασμό του Συντάγματος και του κράτους δικαίου όπου θα υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σαφής διαχωρισμός των εξουσιών.

#BREAKING#Serbia JUST IN: Aerial footage shows the ongoing protests in Kragujevac.

Long lines of cars are still building up at the city’s entrances as more people continue to arrive.https://t.co/GO92FbxKC0pic.twitter.com/LPWP3YkSig