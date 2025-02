Σερβία: Η πόλη του Νόβι Σαντ παραμένει αποκλεισμένη από φοιτητές - Στήριξη των κινητοποιήσεων και από την Μαντόνα

Οι φοιτητές κατέλαβαν τη γέφυρα, που φέρει την ονομασία ΄΄Ελευθερία΄΄, στις τρεις η ώρα, χθες, Σάββατο, το απόγευμα και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 3:00 η ώρα σήμερα το απόγευμα. 'Αλλες δύο γέφυρες στην πόλη αποκλείστηκαν μόνο για τρεις ώρες.

Huge anti-govt protests in Serbia: They started with the collapse of a railway station canopy. Now catapulted into an anti-corruption movement. The PM has resigned, but the real power is with President Aleksandar Vucic, and he’s no mood to give in. https://t.co/GHgq6O2rIj https://t.co/cA5Aj5lxKR

Στο πλευρό των φοιτητών είναι χιλιάδες πολίτες, ενώ οργανωμένα τους συμπαραστέκονται οι αγρότες που απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους κεντρικούς δρόμους στο Νόβι Σαντ, οι μοτοσικλετιστές που έφτασαν από ολόκληρη τη Σερβία, οι βετεράνοι πολέμου, οι απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων, οι ταξιτζήδες.

Εχθές συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ που στοίχισε την ζωή σε 15 ανθρώπους. Οι φοιτητές του Νόβι Σαντ, μαζί με συναδέλφους τους οι οποίοι έφτασαν από το Βελιγράδι μετά από πεζοπορία δύο ημερών, τίμησαν τα θύματα τηρώντας σιγή 15 λεπτών μπροστά από τον τόπο της τραγωδίας. Τα θύματα τίμησαν και χιλιάδες πολίτες καταθέτοντας λουλούδια ή ανάβοντας κεριά μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

?????? MASS PROTESTS ROCK SERBIA: CORRUPTION KILLS!

Tens of thousands shut down bridges in Novi Sad, demanding justice for 15 people killed when a railway station roof collapsed in November.

Despite 13 arrests and three top officials resigning (including the prime minister),… pic.twitter.com/qBXPOcrD5F