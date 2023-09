Σερβία-Κόσοβο: «Υπό έλεγχο» το μοναστήρι όπου είχαν ταμπουρωθεί ένοπλοι άνδρες

"Ανακτήσαμε τον έλεγχο αυτής της περιοχής, έπειτα από αρκετές μάχες", δήλωσε ο Κοσοβάρος υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από το μεσημέρι, ένοπλοι άνδρες που είχαν ταμπουρωθεί στο μοναστήρι αυτό είχαν περικυκλωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι ένας αστυνομικός και τρεις από τους σχεδόν 30 δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών γύρω από το χωριό Μπάνισκο.

Μοναχοί και προσκυνητές είχαν κλειστεί μέσα στον ναό του σερβικού ορθόδοξου μοναστηριού καθώς η πολιορκία διήρκησε ώρες.

Οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του 1,8 εκατομμυρίου κατοίκων του Κοσόβου, που ήταν πρώην επαρχία της Σερβίας. Ωστόσο, περίπου 50.000 Σέρβοι αποτελούν την πλειοψηφία στον βορρά, όπου οι συγκρούσεις τον Μάιο προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων διαδηλωτών και μελών της ειρηνευτικής δύναμης της ΝΑΤΟ.

Οι Σέρβοι δεν αποδέχθηκαν ποτέ τη διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008 και εξακολουθούν να βλέπουν το Βελιγράδι ως την πρωτεύουσά τους, δύο και πλέον δεκαετίες μετά την εξέγερση των Αλβανών του Κοσόβου κατά της σερβικής κυριαρχίας.

Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα, αλλά ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι και ο υπουργός Εσωτερικών Τζελάλ Σβέκλα κατηγόρησαν "εγκληματίες που χρηματοδοτούνται από τη Σερβία". "Είναι επαγγελματίες, με στρατιωτικό και αστυνομικό υπόβαθρο", είπε ο Κούρτι, προτρέποντάς τους να παραδοθούν.

10/ #Kosovo Prime Minister #Albin Kurti claims that the men are "armed & organized professional forces" and that they are "#Serbian-state supported troops". It appears that three of the terrorists have been killed.pic.twitter.com/SeGu5I0CZz