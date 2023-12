Σερβία: Νέα διαδήλωση με αίτημα την επανάληψη των δημοτικών εκλογών στο Βελιγράδι

Μπροστά από το κτήριο όπου βρίσκονται τα γραφεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έχουν συγκεντρωθεί μερικές χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι φωνάζουν «κλέφτες» «κλέφτες». Εντός του κτηρίου δύο ηγέτες του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στην βία» η Μαρινίκα Τέπιτς και ο Μίροσλαβ 'Αλεξιτς συνεχίζουν την απεργία πείνας που ξεκίνησαν εχθές σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την νοθεία, όπως λένε, στις εκλογές. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στο Βελιγράδι αλλοιώθηκε με τη συμμετοχή 40.000 ψηφοφόρων από τη Βοσνία οι οποίοι ψήφισαν χωρίς να είναι δημότες. Δικηγόροι της αντιπολίτευσης έχουν ετοιμάσει τις ενστάσεις για τις παρατυπίες που έχουν καταγραφεί.

#BREAKING#Serbia#Belgrade New footage from an ongoing opposition protest in Belgrade, where demonstrators allege that the government manipulated the election results.

Video: TASS pic.twitter.com/RSrgjvnevV