Σερβία: Οι υποσχέσεις του προέδρου Βούτσιτς μετά την τραγωδία στον σταθμό του Νόβι Σαντ

Ο πρόεδρος της Σερβίας ανέφερε ότι όλα τα αιτήματα των φοιτητών ικανοποιήθηκαν. Παρουσίασε τους φακέλους με τα έγγραφα που αφορούν την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, τμήμα της οροφής του οποίου κατέρρευσε την 1η Νοεμβρίου σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Ανήγγειλε δε την ανάρτηση των εγγράφων αυτών από αύριο στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι θα ικανοποιηθεί και το αίτημα για αύξηση κατά 20% του προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ ανήγγειλε χαμηλότοκα, επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια για νέους και φοιτητές.

Οι φοιτητικές οργανώσεις αντιμετώπισαν με δυσπιστία τις ανακοινώσεις του Βούτσιτς και ανήγγειλαν συνέχιση των κινητοποιήσεων.

#BREAKING#Serbia In Belgrade, protesters clashed with police who formed a cordon to allow President of Serbia Aleksandar Vucic and government members to exit the building post-address. pic.twitter.com/5cPC6Rkq53